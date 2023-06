PJ faz buscas à casa de conselheiro de André Ventura

A PJ realizou, esta terça-feira, buscas à casa do conselheiro de André Ventura, Luc Mombito, e de Nuno Pontes, vice-presidente da Distrital do Porto do Chega. A notícia é avançada pelo jornal Expresso.A operação culminou na detenção de Nuno Pontes por posse ilegal de arma.

Segundo o Expresso, em causa estarão crimes de coação, ameaças e atentado à liberdade de imprensa a propósito de uma reportagem da SIC sobre o Chega."Recebi ameaças e ofensas. Muitas anónimas, outras identificadas, e a maioria, de facto, vieram desses dois dirigentes", explica o jornalista Pedro Coelho, autor da reportagem, ao Expresso.tentou obter junto de dirigentes do Chega uma reação a estes factos, mas ainda não foi possível.