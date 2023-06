Ter cães em vez de filhos é o segredo para longevidade de mulher com 108 anos

Ada Daniel festejou os anos e a casa de repouso onde reside lançou um apelo nas redes sociais para que a residente recebesse postais de aniversário.

Ada Daniel vive numa casa de repouso em Derbyshire, Inglaterra, desde 2015. Na semana passada, festejou mais um aniversário. São já 108 anos. Como forma de comemorar a data, o lar lançou um apelo para que as pessoas enviassem cartões de felicitação. Ada recebeu quase 300 postais durante uma festa surpresa.Festejar mais um aniversário era um motivo de orgulho para Ada. Desde o início de abril que estava "muito animada" com a chegada do grande dia. Kelly Goucher, coordenadora de atividades da casa de repouso, disse à BBC que "Ada não tem muitos familiares. Nunca teve filhos, não tem netos, então nós apenas queríamos conseguir o maior número possível de cartões. Ela gosta que as pessoas saibam dela por causa da idade". A responsável acrescentou, ainda, que a mulher tinha muitos galgos quando era nova, e, uma vez, a brincar, disse que eram os seus cães que a ajudavam a manter-se jovem. "Ela é definitivamente uma personagem. Uma vez perguntei-lhe qual era o seu segredo e ela disse-me que era ter cães e não crianças", explicou a coordenadora.Esta não é a primeira vez que Ada é alvo de surpresas do género. O mesmo aconteceu nas comemorações do seu 105 aniversário, que aconteceu em 2020, onde recebeu duas centenas de cartões. De acordo com o site ‘Oldest in Britan’, Ada Daniel é a 65ª pessoa mais velha do Reino Unido.