Fotógrafo brasileiro esperou três anos para registar imagem do Cristo Redentor a ‘segurar’ na lua

Leonardo Sens estudou posição do satélite natural para captar fotografia considerada perfeita que viralizou nas redes sociais.

Uma imagem do Cristo Redentor a ‘segurar’ a lua, da autoria do fotógrafo brasileiro Leonardo Sens, está a viralizar nas redes sociais. A foto foi tirada na manhã deste domingo, na Praia de Icaraí, no Rio de Janeiro, a 11 quilómetros do local onde se situa a mais famosa estátua do Brasil.Para captar a imagem considerada perfeita, Leonardo estudou a posição da lua durante três anos. O objetivo era calcular o momento exato em que o satélite estaria alinhado com o Cristo Redentor. Em declarações ao jornal O Globo, o fotógrafo explicou que recorreu a aplicativos para saber a data e a hora certa.No entanto, Leonardo Sanz não dependia, apenas, do momento ideal. Precisava, também, que o estado do tempo colaborasse. No sábado, dia 3, o céu nublado preocupou o fotógrafo, mas, no domingo, o registo acabou por ser feito. "No dia seguinte o tempo melhorou, e fui cedo para o local, na hora planeada. Era só ajustar o tripé e aguardar que a Lua se alinhasse. (…) No fim correu tudo bem e consegui tirar a foto tão aguardada ", explicou Leonardo ao diário carioca.As fotografias foram publicadas na conta do Instagram e alcançaram, em poucas horas, mais de 100 mil gostos.