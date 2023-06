Bebé de 6 meses morre em ama ilegal. Caso está a ser investigado

As autoridades estão a investigar a morte de um bebé de seis meses, ocorrida na sexta-feira à tarde, na casa de uma suposta ama ilegal, em Agualva, no concelho de Sintra. Esta terça-feira, o Ministério Público aguardava a realização e o resultado da autópsia. Segundo apurou ojunto de fontes policiais e dos bombeiros, a ama, de 43 anos, alegou que o menino não acordou da sesta e chamou o 112. O óbito foi declarado pouco depois já no Hospital Amadora-Sintra. Não haveria sinais visíveis de violência.Saiba mais no Correio da Manhã