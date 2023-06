Secretário de Costa desmente João Galamba

Mendonça Mendes diz que comunicar uma “quebra de segurança”, não é “uma ordem para o SIS atuar”.

O secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro confirmou esta terça-feira ter recebido um telefonema do ministro João Galamba, mas negou ter dado qualquer sugestão para contacto com as secretas no processo de recuperação do computador do ex-assessor, Francisco Pinheiro. "Não dei nenhuma ordem aos serviços de informação e posso-lhe adiantar mais: (...) não dei, não falei com o SIRP, nem com a secretária-geral do SIRP, nem com o chefe de gabinete do SIRP... Não falei, ponto final", afirmou Mendonça Mendes durante a audição na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.Saiba mais no Correio da Manhã