Polícia Marítima e bombeiros em buscas por mulher no Cabo Espichel em Sesimbra

Família fez participação de desaparecimento esta terça-feira à tarde.

Agentes da Autoridade Marítima Nacional (AMN) e dos bombeiros de Sesimbra realizam buscas no Cabo Espichel, Sesimbra, desde as 06h30 desta quarta-feira, por uma mulher de 46 anos.

A família fez participação de desaparecimento, esta terça-feira à tarde, na esquadra da PSP de Miraflores, no concelho de Oeiras.

A GNR da zona de Sesimbra foi alertada e, segundo fonte oficial da AMN disse ao CM, o "carro da mulher de 46 anos foi encontrado pelas 2h20 desta quarta-feira, parado junto à capela do Cabo Espichel, em Sesimbra".

"Tinha documentos de identificação no interior", acrescentou a mesma fonte.

As buscas começaram ao nascer do sol, e estão neste momento a mobilizar cerca de uma dezena de operacionais da AMN e bombeiros. "Uma lancha do Instituto de Socorros a Náufragos vai começar também a percorrer a costa", concluiu a fonte da AMN.