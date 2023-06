Mulher casada com boneco de trapos diz que marido a traiu e tira-lhe o pénis

Meirivone acredita que o companheiro fala com outras mulheres e obrigou-o a dormir no sofá.

Meirivone Rocha Moraes, de 37 anos, uma mulher brasileira que tem sido notícia por ter casado com um boneco de trapos, disse que o marido a traiu pela segunda vez. Agora, Meirivone decidiu obrigá-lo a dormir no sofá e retirou-lhe o 'pénis', um dildo de borra de 16 centímetros."Descobri quando a minha amiga me enviou uma mensagem a dizer que ele [o marido] me estava a trair. Por isso, nessa noite, fiquei muito zangada e obriguei-o a dormir no sofá", disse a mulher, segundo o Daily Mail.Como castigo, Meirivone decidiu retirar o pénis de Marcelo, o boneco de trapos. "É apenas um dildo de borracha branca, que mede cerca de 16 centímetros. Por isso, decidi tirá-lo. Já tinha feito isso antes", contou.Segundo o Daily Mail, esta não é a primeira vez que a mulher decide retirar o dildo ao boneco. "Tenho medo que outras mulheres toquem no pénis do Marcelo, por isso gosto de o guardar na gaveta [da roupa interior] quando saímos para bares ou espetáculos", disse.Marcelo já terá traído Meirivone no final de 2022. "Da última vez, encontrei uma tanga cor-de-rosa no chão", contou.Por enquanto, Marcelo continua a dormir no sofá e ainda não recebeu o pénis de volta.