Morreu a cantora Laura Rodrigues Dady das Delirium

"Dady... A vida nem sempre foi perfeita! Tu sempre tiveste tantos talentos mas os caminhos foram duros e tortos, incompatíveis com tamanha qualidade. Via-te como uma Whitney Houston, tinhas pose de diva e uma voz que permitia cantar qualquer coisa que desejasses, desde o mais rock ao mais lírico. Fazias da voz o que querias e podias ter encantado o mundo, se to permitissem", escreveu a antiga colega de banda. Mónica Silva no Instagram.

Estou Profundamente triste com a partida de uma colega, uma mulher super sensual, linda e ainda por cima boa pessoa. Participou e fez parte da girlsband "Delírium" No final dos anos 90 assim como eu na boysband "Sétimo Céu" E tive a oportunidade de me cruzar várias vezes com ela quer em programas de televisão quer em estrada durante as digressões de qualquer uma das bandas. Vivemos algumas noites juntos no social e só posso lamentar esta perda uma mulher que sempre lutou pelos seus valores e que veio a falecer na Holanda onde residia atualmente", escreveu o amigo Telmo Miranda no Facebook.Em atualização