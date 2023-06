Masturbação servia para evitar doenças e para ajudar na reprodução.

Um estudo sobre a origem da masturbação revela que os primatas de há 40 milhões de anos já se masturbavam para travar doenças e ajudar na reprodução.Segundo o The Guardian, a masturbação não é meramente um caminho para a obtenção de prazer."Não é que algumas espécies acordaram um dia e começaram a fazer isso. Este é um traço antigo e evolutivo", garante Matilda Brindle, investigadora principal do estudo da University College de Londres, citada pelo The Guardian.De acordo com os dados publicados na revista Proceedings of the Royal Society Biological Sciences, há dois pontos importantes na masturbação: travar doenças e reproduzir-se.Um dos objetivos é aumentar as probabilidades de reprodução. Os investigadores perceberam que, no caso de uma competição de machos, a masturbação pode ter um papel importante. O macho que tiver um estatuto social menos elevado, pode masturbar-se para ficar mais excitado antes do sexo e consequentemente ejacular mais depressa (antes que o outro macho o interrompa). A masturbação pode ainda ajudar a eliminar o esperma velho.Sobre a redução de hipóteses na transmissão de doenças, o mesmo estudo garante que a probabilidade de contrair doenças sexualmente transmissíveis poderá diminuir com a masturbação após o sexo, ao limpar a uretra."Infelizmente, não conseguimos recolher tantos dados para fêmeas como para machos. Isso pode dever-se ao facto de a masturbação e a excitação femininas serem mais difíceis de detectar, mas também reflete que, historicamente, o comportamento e a morfologia sexual feminina têm sido menos estudados do que nos homens", esclarece o estudo sobre a masturbação nas fêmeas.