Homem que esfaqueou aluno promete vingança a funcionário em Almada. Medo leva pais a fechar escola a cadeado

Os pais dos alunos da Escola Secundária Professor Ruy Luís Gomes, em Almada, onde um homem esfaqueou um aluno de 15 anos, fecharam esta quarta-feira a instituição com uma corrente e um cadeado que foram, mais tarde, retirados por funcionários. A escola está aberta e continua a funcionar normalmente.Os pais contam que o homem, que invadiu a escola na segunda-feira, voltou a tentar invadir o estabelecimento de ensino na terça-feira e prometeu vingança ao funcionário que o abordou.Recorde-se que o homem invadiu a escola na segunda-feira e esfaqueou um aluno de 15 anos quando a vítima se interpôs entre o agressor e um auxiliar que o tentava expulsar do recinto.O homem compareceu esta terca-feira ao Tribunal de Almada e ficou em liberdade, com a medida de coação menos gravosa: termo de identidade e residência. Oteve acesso ao vídeo que mostra o homem a invadir a escola.Os pais já tinham ameaçado encerrar a escola esta quarta-feira alegando falta de segurança.