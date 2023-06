Criança de 10 anos rouba carro e acaba perseguida pela polícia nos Estados Unidos

Vídeo da perseguição foi divulgado no Twitter. Jovem foi detido pelas autoridades,

Uma criança de 10 anos roubou um carro e foi perseguida pela polícia do Michigan, nos Estados Unidos. O vídeo da perseguição foi divulgado no Twitter.De acordo com as autoridades, o alerta foi dado por várias pessoas que ligaram para o 112.O veículo parou depois de embater contra uma grade de proteção, causando pequenos danos no veículo.A criança foi detida pelas autoridades e encaminhada para o centro de detenção juvenil.