Despiste de carrinho de golfe faz um ferido em Ponte de Lima

Mulher foi transportada para o Hospital de Viana do Castelo.

Uma mulher, de nacionalidade holandesa, ficou ferida esta quarta-feira à tarde após o despiste de um carrinho de golfe no qual seguia. O acidente ocorreu no campo de golfe Axis Ponte de Lima, tendo a vítima sido assistida no local pelos bombeiros.



Os ferimentos foram considerados ligeiros e a mulher foi transportada para o Hospital de Viana do Castelo.