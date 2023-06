Dois cirurgiões do Hospital de Faro suspensos por seis meses após denúncias de más práticas

Suspensão preventiva abrange o diretor do serviço e outro cirurgião do hospital algarvio.

Dois cirurgiões do Hospital de Faro foram suspensos preventivamente por seis meses, na sequência das denúncias de más práticas feitas em abril por uma médica interna, confirmou esta quarta-feira o bastonário da Ordem dos Médicos (OM).

Os dois médicos "estão suspensos por um prazo de seis meses. É uma suspensão preventiva dado haver fortes indícios de má prática", adiantou Carlos Cortes à agência Lusa.

Segundo o bastonário, esta suspensão preventiva, que é pública através de um edital do presidente do Conselho Disciplinar da Região Sul da OM, abrange o diretor do serviço, assim como um outro cirurgião do hospital algarvio.