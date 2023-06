Padre de 94 anos morre em acidente rodoviário na Batalha

Sacerdote era o único ocupante do veículo.

O padre Joaquim Ventura, de 94 anos, morreu esta quarta-feira na sequência de uma colisão entre um carro e um camião que transportava blocos de pedra na EN 356, em Vale de Ourém, na Batalha. O padre era o único ocupante do carro.O alerta foi dado às 10h13 e mobilizou 15 operacionais e sete viaturas dos Bombeiros da Batalha, GNR, INEM e uma equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Hospital Santo André, em Leiria, que declarou o óbito no local.A circulação de trânsito esteve interdita durante duas horas, tendo retomado por voltas das 12h.Joaquim Ventura era natural do Juncal, Porto de Mós, e era um padre muito conhecido pelas pessoas da região, dado o seu compromisso com causas sociais e os seus 70 anos de sacerdócio.