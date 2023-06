Inundação após explosão da barragem de Kakhovka mata 300 animais do jardim zoológico da cidade

Macacos, póneis, mulas, ursos, guaxinins, papagaios, marmotas, cabras, ovelhas, papagaios, furões e muitos mais animais não resistiram à catástrofe.

A explosão da barragem de Kakhovka provocou a inundação de várias cidades ao longo das margens do rio Dnipro. Cerca de 300 animais morreram afogados no jardim zoológico de Nova Kakhovka. Quando os responsáveis do zoo chegaram às instalações, cerca das 6h00 da manhã de terça-feira, já nada poderia ser feito. Os animais, presos nas jaulas e impedidos de fugir, morreram afogados.Alguns animais, que estavam na casa de uma das tratadoras, conseguiram sobreviver à catástrofe e alguns animais, como patos ou cisnes, já foram avistados a nadar entre as ruas de Nova Kakhovka.Durante mais de um ano de guerra, o jardim zoológico uniu esforços para conseguir continuar a cuidar dos animais presos no zoo. A equipa conta que recebeu vários donativos para comprar ração e houve quem acolhesse animais em casa no inverno.Agora, agradecem toda a ajuda concedida. "Isto é uma dor terrível. Obrigado a todos que responderam ao nosso desastre. Mas já não precisamos de ajuda", disseram no comunicado.