Homem morre em acidente de trabalho no Porto

Um homem, de 33 anos, morreu na tarde de terça-feira na sequência de um acidente de trabalho, no Porto.Tiago Gonçalves estava a operar uma grua nas obras de consolidação do morro de Campanhã, quando a máquina embateu num talude e caiu. Ainda recebeu assistência médica, mas o óbito foi declarado no local.O trabalhador era natural da freguesia de Madalena, em Amarante. A empresa onde trabalhava tem sede em Viseu.O funeral de Tiago está marcado para sexta-feira às 09h30 na Igreja de S. Pedro, em Amarante.Nas redes sociais multiplicam-se já as mensagens de pesar pela morte do homem.