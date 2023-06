Proteção Civil lança aviso à população devido ao mau tempo. Saiba o que fazer para se proteger

Precipitação, queda de granizo, trovoada e vento forte é o que se pode esperar para os próximos dias.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê chuva, trovoada e vento forte até à próxima sexta-feira. As condições meteorológicas devem começar a piorar a partir da tarde desta quarta-feira, com a queda de precipitação forte, em alguns períodos, de granizo e de trovoada no Norte do País.



Tendo em conta o cenário meteorológico, o IPMA alerta para a possibilidade de ocorrência de inundações em zonas urbanas, cheias, instabilidade de vertentes, deslizamentos, derrocadas, arrastamento para as vias rodoviárias de objetos soltos, ou ao desprendimento de estruturas móveis ou deficientemente fixadas, piso rodoviário escorregadio e formação de lençóis de água.





Neste sentido, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) lançou um apelo à população, a quem pede que tenha um comportamento adequado, através de um comunicado onde divulgou ainda medidas preventivas que a população deve ter em conta.

− Garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas;

− Garantir uma adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente, andaimes, placards e outras estruturas suspensas;

− Ter especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, estando atento para a possibilidade de queda de ramos e árvores, em virtude de vento mais forte;

− Ter especial cuidado na circulação junto a zonas ribeirinhas historicamente mais vulneráveis a fenómenos de transbordo dos cursos de água, evitando a circulação e permanência nestes locais;

− Adotar uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível formação de lençóis de água nas vias;

− Não atravessar zonas inundadas, de modo a precaver o arrastamento de pessoas ou viaturas para buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas;

− Não praticar atividades relacionadas com o mar, nomeadamente pesca desportiva, desportos náuticos e passeios à beira-mar, evitando ainda o estacionamento de veículos muito próximos da orla marítima;

− Estar atento às informações da meteorologia e às indicações da Proteção Civil e Forças de Segurança.