Turista sofre queda aparatosa de rocha na Madeira

Vítima foi transportada para o hospital.

Uma turista sofreu uma queda aparatosa de uma rocha, com cerca de dois metros de altura, esta quarta-feira, nas piscinas das salinas, em Câmara de Lobos, na Madeira. A mulher que se fazia acompanhar por um homem terá ignorado a agitação marítima no local, quando foi levada por uma onda, depois de ter subido a uma rocha.



No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos. A vítima foi transportada para o hospital.