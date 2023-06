Messi confirma que vai jogar pelo Inter Miami mas admite que queria regressar "ao Barça"

Astro argentino explica que "nunca houve uma proposta formal" dos catalães.

Lionel Messi confirmou, esta quarta-feira, que vai rumar ao Inter Miami e, apesar de assegurar que esteve em conversações para regressar ao Barcelona, explicou que "nunca houve uma proposta formal" dos catalães."Não volto ao Barcelona, vou para o Inter Miami", começou por assegurar o astro argentino em entrevista conjunta ao 'Sport' e ao 'Mundo Deportivo', antes de abordar as conversações que teve com o Barcelona.O astro argentino assegurou que esteve durante algum tempo em contacto com o Barcelona, e garantiu que "a vertente financeira nunca foi um problema". "Conversei muito pouco com o presidente Laporta, uma ou duas vezes. Mas falo muito com Xavi. Conversámos sobre a possibilidade de voltar. Ficámos muito empolgados, porque quando saía alguma coisa, discutíamos sobre isso. A vertente financeira nunca foi um problema ou um obstáculo para mim. Nunca chegámos a falar sobre o contrato. Nunca houve uma proposta formal, escrita, assinada, porque ainda não havia nada e não sabíamos se seria possível ou não. Havia a intenção, mas não podíamos adiantar nada, nem falávamos formalmente sobre dinheiro. Se fosse uma questão de dinheiro, iria para a Arábia Saudita ou para outro lugar. Parecia-me muito dinheiro e a verdade é que a minha decisão não foi pelo dinheiro".E acrescentou: "Tinha muitas expectativas em voltar, mas depois do que lá vivi e da forma como saí, não queria estar novamente na mesma situação, ou seja, esperar para ver o que ia acontecer e deixar o meu futuro nas mãos de outra pessoa".