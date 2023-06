Crise da habitação ataca classe média

A crise da habitação está a atirar para a rua uma classe média que fez descontos anos a fio, mas que por infelicidades várias se vê sem emprego e sem reforma. A rua é muitas vezes a única possibilidade, as soluções de emergência que o Estado oferece também são portas fechadas. “Rezo muitas vezes para ficar nos meus sonhos. Aí, volto atrás e sou feliz. Não quero acordar e perceber onde estou e o que faço”, conta Jorge Neves, cineasta portuense, precursor das curtas-metragens em banda desenhada e, hoje, sem-abrigo. “Só queria uma casota, um espaço onde pudesse pensar e voltar a escrever. Já não sirvo para muito mais, mas ainda acho que podia ser útil”, conta-nos, sentando num banco do jardim, olhos perdidos num Porto que diz já não reconhecer. “Já não me diz nada. Não é a minha cidade, é o Porto do turismo.”Saiba mais no Correio da Manhã