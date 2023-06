Trio armado espalha terror em bar com seis prostitutas

Uma garagem onde funciona um estabelecimento de diversão noturna com cinco quartos, onde se pratica prostituição, em Odivelas, foi assaltada por três homens encapuzados e armados, que agrediram duas mulheres e chegaram a fechar as seis funcionárias na cozinha. Fugiram com cinco telemóveis e 17 garrafas de bebidas alcoólicas. Quando a PSP chegou ao local – a garagem tem entrada independente de um prédio de sete andares –, apenas encontrou duas funcionárias, tendo as outras mulheres fugido de forma apressada.Saiba mais no Correio da Manhã