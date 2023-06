Padre de 94 anos morre em choque entre carro e camião

Joaquim Ventura morreu esta quarta-feira de manhã na colisão entre o carro que conduzia e um camião, na EN356, na Batalha.

Um padre de 94 anos, conhecido pela sua dedicação às causas sociais, morreu esta quarta-feira na sequência da colisão do carro que conduzia e um camião que transportava blocos de pedra, na EN356, em Vale de Ourém, Batalha.









Com 71 anos de sacerdócio, o padre emérito Joaquim Ventura perdeu a vida em circunstâncias que estão a ser averiguadas pela GNR, num acidente que ocorreu numa reta e que motivou o corte da estrada por mais de duas horas, para a prestação do socorro.

O alerta, dado às 10h13, mobilizou 15 operacionais e sete viaturas dos bombeiros da Batalha, da GNR e da equipa da VMER de Leiria, que confirmou o óbito no local. O condutor do pesado de mercadorias saiu ileso.





Natural de Juncal, Porto de Mós, Joaquim Ventura foi diretor e ideólogo do Colégio de São Miguel, em Fátima, criou a Fundação Arca da Aliança, dedicada ao apoio a famílias carenciadas, com lar de infância e juventude e uma estrutura residencial para idosos. Foi capelão da Base Aérea de Monte Real e recebeu ao longo da sua carreira várias distinções.



Apesar dos elogios ao seu desempenho, esteve um ano impedido de celebrar Eucaristias e outros sacramentos, na sequência de uma investigação movida pela Diocese de Leiria-Fátima para apurar a doação de bens do colégio diocesano de São Miguel para a Fundação Arca da Aliança. Acabou por receber uma “remissão parcial da pena”, alegando ter adotado uma “atitude espiritual de reparação e penitência”.