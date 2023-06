Lancha de alta velocidade encontrada encalhada em Monte Gordo

Alerta foi dado pela GNR-UCC de Vila Real de Santo António durante uma patrulha.

Uma lancha semi-rigida de alta velocidade, utilizada habitualmente no narcotráfico, foi encontrada encalhada esta madrugada na Praia do Coelho, em Monte Gordo. O alerta foi dado pela GNR-UCC de Vila Real de Santo António durante uma patrulha.Segundo o Comandante da Capitania de Tavira e VRSA, Afonso Martins, "a lancha não tinha nada no seu interior e entretanto já foi removida do areal".Sabe oque a embarcação terá sido abandonada depois de uma avaria em alto-mar.