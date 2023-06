António Costa destaca "papel determinante" dos oceanos na regulação do clima e descarbonização

Primeiro-ministro salientou ainda que "preservar os oceanos é garantir o futuro".

O primeiro-ministro, António Costa, destacou esta quinta-feira o "papel determinante" dos oceanos na regulação do clima e para atingir as metas da descarbonização, salientando que "preservar os oceanos é garantir o futuro".

"No Dia Mundial dos Oceanos, renovo o nosso compromisso com esta causa global. Preservar os oceanos é garantir o futuro. Têm um papel determinante na regulação do clima e são fundamentais para atingirmos as metas da descarbonização", escreveu António Costa na sua conta na rede social 'Twitter'.

Segundo o chefe do executivo, "os oceanos encerram também muitas oportunidades".