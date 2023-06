Detida por tráfico de pessoas mulher que aproveitou vulnerabilidade de doente para usufruir de "elevadas reformas"

Mulher privou o homem de alimentação e forçou-o a pernoitar em anexos sem condições de higiene e salubridade.

Uma mulher de 41 anos foi detida pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita de tráfico de pessoas em Macedo de Cavaleiros, Viseu. De acordo com um comunicado da PJ a mulher iludiu um ex-emigrante num país europeu com promessas de uma vida em comum.A mulher aproveitou-se da vulnerabilidade do homem, que sofre de doença grave, e utilizou "o valor das elevadas reformas" para proveito próprio.A mulher privou o homem de alimentação e forçou-o a pernoitar em anexos sem condições de higiene e salubridade. Com o dinheiro da vítima comprou um carro topo de gama que acabou por ser apreendido pela PJ.A detida ficou com a medida de coação de apresentações bissemanais e proibição de contacto com a vítima.