Portugal vai enviar cerca de 100 elementos da Proteção Civil para ajudar a combater fogos no Canadá

Portugal vai enviar entre 100 a 120 elementos de vários agentes da Proteção Civil para ajudar o Canadá no combate aos intensos incêndios florestais no país, revelou esta quinta-feira o ministro da Administração Interna.

Em declarações aos jornalistas, José Luís Carneiro avançou que esta força é constituída por elementos da estrutura nacional da Proteção Civil, da Força Especial da Proteção Civil, bombeiros, Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPC) da GNR, INEM e sapadores florestais do Instituto da Conservação da Natureza e das Floresta (ICNF).

"A força está preparada para ser projetada. Estamos apenas a aguardar os termos em que o Canadá se propõe tratar do transporte aéreo. Mal esteja essa questão definida, esta força será enviada", disse o ministro.



O governante sublinhou que Portugal avaliou as condições climatéricas previstas para os próximos dias tendo em vista decidir o envio destes meios para o Canadá.



"De acordo com o IPMA, para os próximos dias e durante a próxima semana as previsões permitem que se possamos libertar estes recursos", frisou.



O ministro disse também que ainda não há data para a partida destes elementos para o Canadá, podendo ser nas próximas horas ou dias, quando todas as condições administrativas estiverem concluídas.



Esta força portuguesa será enviada para o Canadá ao abrigo do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia (UE), juntamente com bombeiros da França e Espanha.



O Canadá combatia na terça-feira mais de 400 incêndios ativos, com a maior fatia na província do Quebec.



O país registou este ano 2.293 incêndios florestais e cerca de 3,8 milhões de hectares ardidos, acima da média das últimas décadas.