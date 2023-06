Explosão da barragem de Kakhovka provoca inundações em 14 mil casas

Governador Oleksandr Prokudin afirmou que 68% do território inundado se encontrava na margem esquerda do rio Dnipro, ocupada pela Rússia.

Mais de 14 mil casas ficaram inundadas e cerca de 4.300 pessoas foram evacuadas após a explosão, na terça-feira, da barragem de Kakhovka, no sul da Ucrânia, anunciaram os serviços de segurança citados pela Tass.A barragem de Kakhovka, situada no rio Dnipro, na fronteira entre o território ucraniano e o território controlado pela Rússia é uma estrutura fundamental no sul da ucrânia que fornece àgua à Crimeia.De acordo com a Reuters, cerca de 600 quilómetro quadrados da região de Kherson, no sul da Ucrânia, ficaram debaixo de água esta quinta-feira, na sequência da destruição da barragem hidroeléctrica de Kakhovka, informou o governador regional.O governador Oleksandr Prokudin afirmou que 68% do território inundado se encontrava na margem esquerda do rio Dnipro, ocupada pela Rússia.A Rússia, que lançou uma invasão em grande escala da Ucrânia em Fevereiro de 2022, e a Ucrânia culpam-se mutuamente pela destruição da barragem.