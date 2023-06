João Almeida homenageado em A-dos-Francos

Ciclista português salientou a importância de investir nas camadas jovens.

O ciclista João Almeida sublinhou hoje, em A-dos-Francos, onde foi homenageado, a importância de investir nas camadas jovens para ter mais corredores nacionais nas competições internacionais.

"O mais importante é investir nas camadas jovens, que vão ser os novos ciclistas do futuro, do ciclismo moderno, e é bom prepará-los para termos mais quantidade, e mais qualidade no estrangeiro", afirmou João Almeida (UAE Emirates).

O ciclista, terceiro classificado da última Volta a Itália, foi hoje homenageado em A-dos-Francos, no concelho das Caldas da Rainha, onde decorre a primeira edição do Prémio João Almeida, disputado por 440 ciclistas de 33 clubes de norte a sul do país.

"Já quando comecei, o principal apoio eram os pais e este é um desporto caro", disse à agência Lusa, defendendo "mais apoios" para que os clubes possam formar "mais jovens aptos a praticar a modalidade".

O jovem de 24 anos, que hoje voltou aos treinos "depois de 10 dias sem bicicleta", foi recebido em A-dos-Francos por muitas centenas de admiradores aos quais dispensou mais de duas horas para autógrafos e fotografias, antes de subir ao palco onde foi homenageado pela junta de freguesia local, Câmara das Caldas da Rainha, Federação Portuguesa de Ciclismo e Associação de Ciclismo do Oeste.

"É um exemplo de perseverança para todos os nossos jovens", afirmou o presidente da junta de freguesia de A-dos-Francos, Paulo Sousa, sublinhando a presença de mais de quatro centenas de jovens que disputaram o prémio "João Almeida", num dia de muita chuva em que "as condições não ajudaram".

"Pelo jovem que é e por tudo o que tem feito" o ciclista de A-dos-Francos recebeu da junta de freguesia de A-dos-Francos uma placa em azulejo com imagem do monumento que já tinha sido erigido na aldeia em sua homenagem.

Por parte da Câmara das Caldas da Rainha, o corredor que conseguiu um inédito pódio para Portugal no Giro recebeu ainda uma peça das centenárias faianças Bordalo Pinheiro.

Na cerimónia ficou ainda expressa a garantia da Federação Portuguesa de Ciclismo, da junta de Freguesia e da Câmara das Caldas da Rainha de que o Prémio João Almeida se repetirá nos próximos anos.