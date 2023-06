Álvaro Sobrinho com fortuna de 885 milhões de euros

Álvaro Sobrinho, ex-presidente do antigo Banco Espírito Santo Angola (BESA), terá uma fortuna no valor de 885 milhões de euros. O banqueiro luso-angolano terá a sua riqueza repartida por dinheiro, depósitos bancários, imóveis e outros ativos dispersos por vários países. De 2007 ao final de 2012, período em que liderou o BESA, terão sido transferidos do BESA para contas bancárias alegadamente ligadas a Sobrinho e familiares cerca de 353 milhões de euros.Saiba mais no Correio da Manhã