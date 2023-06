Quem é o "herói com mochilas" que assustou o agressor no parque infantil de Annecy?

Coragem do jovem de 24 anos impediu atacante de voltar a entrar no parque infantil.

A coragem de Henri, de um estudante católico, de 24 anos, durante o ataque em Annecy, em França, não passou despercebida. O jovem, com uma mochila às costas e outra ao peito, tentou intervir várias vezes durante o ataque para travar o atacante.Segundo o Le Figaro e visualizando alguns vídeos do momento, é possível ver um homem de mochila a enfrentar o agressor. O jovem conseguiu escapar a uma facada e ainda travar o agressor de voltar a entrar no parque infantil.Henri embarcou numa viagem, há cerca de dois meses e meio, para conhecer as catedrais de França. Antes do ataque, o estudante partilhou uma história no Facebook que mostrava o lago de Annecy.Segundo o Le Parisien, cerca de uma hora depois, o jovem partilhou outra imagem com carros de bombeiros onde pedia "união na oração pelas vítimas" do ataque no parque infantil.Henri é licenciado em filosofia e tem um mestrado em gestão. A sua viagem começou a 27 de março no mosteiro de La Barroux e Annecy, onde aconteceu a tragédia, era uma das suas paragens.