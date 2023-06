Prisão preventiva prolongada para o suspeito do ataque no parque infantil de Annecy

Procurador da cidade anunciou que o homem vai continuar preso.

O atacante do parque infantil de Annecy, em França, vai ficar em prisão preventiva, anunciou esta sexta-feira o procurador da cidade."A prisão preventiva do suspeito foi prolongada. De momento, não está prevista qualquer outra comunicação", refere o procurador no Twitter.Recorde-se que quatro crianças e dois adultos ficaram feridos no ataque. O agressor, refugiado sírio de 31 anos, cristão, foi detido no local. No momento do ataque o agressor terá gritado: "Em nome de Jesus Cristo", diz o Le Figaro.