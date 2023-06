Jovem morto por tubarão-tigre no Egipto. Pai assistiu ao ataque

"Papá, salva-me!", foram as últimas palavras de Vladimir.

Um jovem russo, de 23 anos, foi morto por um tubarão-tigre num resort, no Egipto. Yury Popov, pai de Vladimir, contou ao Daily Mail que estava com o filho quando este foi atacado pelo animal.O homem conta que "tudo aconteceu em segundos" e recorda as últimas palavras do filho. "Papá, salva-me", disse.Segundo o Daily Mail, não estava ninguém junto ao jovem quando ocorreu o ataque na praia. Alguns relatos iniciais davam conta que a namorada de Vladimir tinha conseguido fugir da água a tempo."É uma coincidência absolutamente ridícula, porque é uma praia segura. Há navios e iates à volta. Nunca aconteceu nada ali. Normalmente atacam em praias selvagens", disse o pai do rapaz.O tubarão foi mais tarde capturado e arrastado para terra por um barco, antes de ser morto. As autoridades egípcias confirmaram que o animal foi entregue para investigação. O objetivo é descobrir as causas do seu comportamento e identificar se o animal está relacionado com um que "causou vários acidentes anteriores".