Fumo dos incêndios no Canadá chega ao norte da Europa e vai alastrar-se para sul

Cientistas referem que deverá ser possível ver e sentir o cheiro do fumo.

Cientistas garantem que fumo dos incêndios no Canadá vai chegar ao sul da Europa

O fumo dos incêndios florestais no Canadá já alcançou a Europa. Chegou à Noruega e deve alastrar-se para o resto do continente europeu nos próximos dias, informa o centro de investigação climático e ambiental NILU."Nos próximos dias a nuvem de fumo deve chegar a países mais a sul da Europa", referem.O Canadá enfrenta uma das mais intensas vagas de incêndios dos últimos anos. Os fogos já fizeram mais de 13.500 desalojados. fumo já tinha chegado à costa Leste dos Estados Unidos da América . Em Washington e Nova Iorque as pessoas foram aconselhadas a ficar em casa ou a usar máscara.Ainda assim, os cientistas do NILU referem que o fumo não será prejudicial para a saúde. "Quando o fumo atingir a Europa, o número de partículas será menor. Possivelmente vamos conseguir ver o fumo, ou notar o cheiro, mas não deve ser um perigo para a saúde", escrevem.