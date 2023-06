Três estrangeiros fingem ser polícias espanhóis para roubar joias em Valença

Dois espanhóis e um venezuelano tentavam ficar com joias que tinham vendido dias antes.

A 'Guardia Civil de Pontevedra' investiga três homens de 38, 45 e 80 anos por fingirem ser agentes da autoridade espanhola para furtar joias em Valença, em março. Usavam placas de identificação da polícia espanhola, informa o jornal La Voz de Galicia.Dois dos suspeitos indentificaram-se como polícias e disseram à dona de uma loja de venda de joias que alguns artefactos que ela tinha estavam a ser procurados em Espanha. Os produtos tinha sido vendidos à mulher pelo terceiro homem, que acompanhava os outros.A dona do estabelecimento tinha dado quatro mil euros pelas joias, mas a 'Guardia Civil' admite que o valor pode ser ainda mais elevado.A senhora achou a situação suspeita e alertou a Polícia de Segurança Pública (PSP). Quando se aperceberam que a mulher tinha chamado as autoridades, os três suspeitos fugiram.As imagens de videovigilância permitiram identificar os homens. Dois são espanhóis e um - com antecedentes criminais - é venezuelano.Os suspeitos foram identificados em Vigo, onde lhes foi comunicado que eram suspeitos do crime de tentativa de burla, falsificação de documentos oficiais e usurpação de funções públicas.