Homem detido por intimidar e ameaçar de morte ex-companheira no Porto

Agressor está proibido de contactar e de se aproximar da vítima, num raio de 500 metros.

Um homem, de 47 anos, foi detido esta terça-feira pela prática dos crimes de violência doméstica contra a ex-companheira no concelho do Porto. A Guarda Nacional Republicana (GNR) deu cumprimento a um mandado de detenção depois de apurar que o indivíduo intimidava, controlava e ameaçava de morte a vítima.Segundo um comunicado da GNR, na sequência das diligências policiais foram apreendidos "uma arma de fogo, seis munições, duas armas brancas, 550 doses de haxixe, 34 doses de cocaína e 3200 euros em numerário".O suspeito foi presente a primeiro interrogatório judicial esta quarta-feira no Tribunal de Instrução do Porto. Foram-lhe aplicadas as medidas de coação de "afastamento e proibição de contactos com a vítima por qualquer meio, não se podendo aproximar da mesma num raio de 500 metros, controlado por pulseira eletrónica, e apresentações trissemanais no posto policial da sua área de residência".