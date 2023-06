Guarda-redes do PSG volta a ser sedado depois de alguns dias consciente

Sergio Rico teve um acidente de cavalo. Está há 13 dias no hospital.

O guarda-redes do PSG Sergio Rico voltou a ser sedado e continua com a saúde em "estado grave", informaram esta sexta-feira fontes do hospital onde está a ser assistido, citadas pela agência espanhola EFE.O jogador sevilhano está na Unidade de Cuidados Intensivos. Os "especialistas de medicina intensiva" continuam atentos ao futebolista.Esta quarta-feira o estado de saúde do futebolista tinha melhorado e os médicos tinham-lhe retirado a sedação. Sergio Rico está há 13 dias no Hospital Virgen del Rocío, depois de cair de um cavalo e ser pisado pelo animal.