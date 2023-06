Despiste de veículo no IC2 fere jovem de 19 anos

Viatura ficou imobilizada no separador central.

Um jovem de 19 anos ficou ferido, na manhã desta sexta feira, no IC2, no sentido N/S, entre a Mealhada e Coimbra, na sequência de um despiste de automóvel seguido de um capotamento.O alerta foi dado às 14h28. A via esteve condicionada até às 17h30, nos dois sentidos, devido a trabalhos de limpeza e remoção do veículo. Foi necessário uma grua pesada para retirar a viatura que ficou imobilizada no separador central.No local estiveram membros das Infraestruturas de Portugal e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). Apesar de ter saído ileso, o condutor foi transportado para o Centro Hospitalar de Coimbra para ser observado.