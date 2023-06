"Estou a ser forçado a sair": Boris Johnson renuncia ao cargo de deputado

"Lamento muito deixar a minha maravilhosa circunscrição eleitoral. Foi uma grande honra servi-los", sublinhou o ex-primeiro-ministro.

O antigo primeiro-ministro do Reino Unido Boris Johnson renunciou esta sexta-feira ao cargo de deputado no parlamento britânico, com efeitos imediatos."É muito triste deixar o parlamento, pelo menos por agora", afirmou Johnson num comunicado, citado pela agência Reuters. "Estou a ser forçado a sair por um pequeno grupo de pessoas, sem provas que sustentem as suas afirmações e sem a aprovação dos membros do Partido Conservador, muito menos do eleitorado em geral".Segundo a agência de notícias, em causa estará o caso "Partygate", relacionado com as fotografias que mostravam o ex-primeiro-ministro a participar em festas durante o confinamento imposto pela Covid-19.Boris Johnson revelou que recebeu uma carta do comité que está a investigar o escândalo e que esta tornava claro que estavam a tentar utilizar o caso para o expulsar do parlamento.

"Lamento muito deixar a minha maravilhosa circunscrição eleitoral. Foi uma grande honra servi-los, como presidente de câmara e como deputado", sublinhou o ex-primeiro-ministro.