"Pensou naquelas crianças como se fossem os seus netos": Português arrisca a vida em ataque bárbaro em parque infantil

Um emigrante português, de 73 anos, enfrentou o refugiado sírio que, de faca na mão, esfaqueou, quinta-feira, quatro crianças num parque infantil de Annecy, nos Alpes franceses. Acabou ferido e baleado, encontrando-se hospitalizado, mas "fora de perigo". A informação foi avançada pelo canal estatal francês TF1 e confirmada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros português. "No decurso do trágico acontecimento, um cidadão português, ao tentar impedir o atacante de fugir da polícia, ficou gravemente ferido, estando neste momento já fora de perigo. Pelo ato de coragem e bravura, uma palavra de profundo agradecimento", afirma, em comunicado, o ministério tutelado por João Gomes Cravinho.Saiba mais no Correio da Manhã