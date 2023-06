Renan Lodi: Mais uma estrela apontada à Luz

O nome de Renan Lodi emerge no Benfica como alternativa à contratação de Milos Kerkez. Segundo apurou o, o lateral-esquerdo brasileiro, cujo passe pertence ao Atlético de Madrid e na época passada jogou sob empréstimo no Nottingham Forest, já está há algum tempo referenciado pelos responsáveis do futebol do emblema da Luz. Contudo, a prioridade de Roger Schmidt foi sempre Kerkez e por isso nunca mostrou grande entusiasmo em relação a Lodi.Saiba mais no Correio da Manhã