Cadáver de mulher de 73 anos morta à facada encontrado em Almada. PJ procura a filha

Vítima residia com uma outra familiar, que de momento está em paradeiro desconhecido.

O cadáver de Maria, uma mulher de 73 anos, foi encontrado na casa em que esta residia, na rua do Regil, em Almada, com sinais de morte com recurso a arma branca. A Polícia Judiciária procura agora apurar o paradeiro de filha da vítima, que não é vista há pelo menos uma semana.Fonte oficial da PSP confirmou aoque o alerta foi dado pelas 22h36 de sexta-feira, por amigas, que estranharam a ausência da mulher.A PSP chamou os bombeiros, que arrombaram a porta de casa da vítima. A mesma foi encontrada no interior, já cadáver, com vários sinais de agressão com arma branca.A mulher residia com a filha, Susana de 48 anos, com diagnóstico de esquizofrenia.A Polícia Judiciária de Setúbal assumiu a investigação, e o cadáver da mulher de 73 anos só foi retirado para a morgue do Hospital Garcia de Orta pelas 02h30 deste sábado.No local, além de meios da PSP, estiveram os bombeiros de Cacilhas e Almada.