Marcelo e Costa recebidos com aplausos no Peso da Régua nas comemorações do Dia de Portugal

Presidente da República e primeiro-ministro chegaram depois de Galamba, que foi recebido com assobios.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa, foram recebidos com aplausos pelos populares presentes nas cerimónias do Dia de Portugal, no Peso da Régua, este sábado.O primeiro-ministro chegou pelas 10h50, 15 minutos depois de João Galamba ter sido recebido com assobios e insultos. António Costa estava acompanhado da mulher, Fernanda Tadeu.Marcelo Rebelo de Sousa chegou pelas 11h00 e também foi recebido com aplausos por parte dos presentes. O Presidente da República vai discursar às 11h45.