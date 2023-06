Zelensky confirma contraofensiva ucraniana

Palavras seguem-se às do Presidente russo, que afirmou, na sexta-feira, que a grande contraofensiva ucraniana destinada a expulsar as tropas de Moscovo já tinha começado.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, admitiu este sábado a existência de "ações contraofensivas" do seu exército na frente de batalha sem, no entanto, esclarecer se se trata do grande ataque preparado por Kiev há vários meses.

"Ações contraofensivas e defensivas estão a ter lugar na Ucrânia, e não falarei com mais pormenores", declarou o Presidente ucraniano numa conferência de imprensa, citado pela agência France-Presse (AFP).

As palavras de Zelensky seguem-se às do Presidente russo, Vladimir Putin, que afirmou, na sexta-feira, que a grande contraofensiva ucraniana destinada a expulsar as tropas de Moscovo já tinha começado.