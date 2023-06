Um morto e um ferido grave em despite de motas em Góis

Motociclistas embateram contra eucaliptos.

Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido este sábado num despiste de motas na Estrada Nacional 2, entre a Portela de Góis e a Vila de Góis. Os dois motociclos circulavam no mesmo sentido, quando se despistaram numa curva e entraram num eucalital, embatendo contra asárvores.O óbito da vítima mortal, de 47 anos, foi declarado no local pelo INEM, após várias tentativas de reanimação. O outro homem, de 40 anos, ficou em estado grave, tendo sido estabilizado no local e transportado para o Hospital da Universidade de Coimbra, pelos Bombeiros Voluntários de Góis.No socorro estiveram 18 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Góis e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM.A GNR também este no local a investigar as circunstâncias do despiste.