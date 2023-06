Criança ferida em colisão entre motociclo e trator em Braga

Vítimas foram socorridas no local. Não registo de feridos graves.

Uma criança e um homem ficaram feridos numa colisão entre um motociclo e um trator, esta tarde, na avenida Imaculada Conceição, em Adaúfe, Braga.

O alerta foi dado às 17h37. As vítimas foram socorridas no local pelos Sapadores de Braga e INEM. Os dois feridos foram transportados, com ferimentos leves, para o Hospital de Braga.

A GNR esteve no local e investiga as causas do acidente.