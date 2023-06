Gasóleo e gasolina aumentam de preço

O gasóleo, a subida é de 2,5 cêntimos por litro, enquanto na gasolina será de 2 cêntimos por litro.

Os preços do gasóleo e da gasolina vão subir na segunda-feira. No gasóleo, a subida é de 2,5 cêntimos por litro, enquanto na gasolina será de 2 cêntimos por litro.



A cotação do barril de petróleo Brent desceu esta sexta-feira 1,55%, para 74,76 dólares.