Filha mata à facada mãe que a queria internar. Homicida sofre de esquizofrenia e recusava tomar medicamentos

Mulher de 73 anos era viúva e já tinha sobrevivido a dois cancros.

Maria, uma aposentada de 73 anos, vinha a emagrecer. A viúva, sobrevivente de dois cancros, entrava no café onde era cliente diária, na zona da Ramalha, Almada, e não escondia a tristeza. Queixava-se da filha, de 48 anos, que por se recusar a tomar os medicamentos para a esquizofrenia a insultava e agredia. Na sexta-feira, Maria não foi tomar o pequeno-almoço e os amigos estranharam. A PSP foi alertada e, horas depois, encontrou o cadáver da mulher em casa, com sinais de agressões à facada. A filha desapareceu e foi detida apenas este sábado à tarde, por uma patrulha da GNR da Trafaria, no Bairro Branco, Monte da Caparica, onde a PJ suspeitava que fosse. É a única suspeita do crime. Com este e com o caso deste sábado em Seia (peça ao lado), são já nove os homicídios este ano em contexto de violência familiar.Saiba mais no Correio da Manhã