“Com mais de 70 fez aquilo que outros não fizeram”: Avô português reconhecido como herói em França

Marcelo elogia Manuel da Ponte, que ficou ferido ao tentar travar homem que esfaqueou quatro crianças num parque infantil.

Manuel da Ponte, o emigrante português de 73 anos que tentou travar o homem que, quinta-feira, esfaqueou quatro bebés num parque em Annecy, França, foi este sábado elogiado pelo Presidente da República no discurso do Dia de Portugal. "[Portugueses são] sempre disponíveis para a solidariedade em relação aos outros, como aquele nosso compatriota Manuel Ponte. Há dois dias e com mais de 70 anos de idade fez aquilo que outros com menos de 70 anos não fizeram", disse Marcelo Rebelo de Sousa no Peso da Régua.