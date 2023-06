Dispara procura de seguros de saúde. 3,4 milhões de portugueses estão cobertos

Existe uma verdadeira corrida aos seguros de saúde face aos problemas manifestados pelo SNS. Segundo os últimos dados do regulador, o número de portugueses com seguros de saúde (individual ou de grupo) superou, em 2022, os 3,4 milhões. São mais 400 mil face aos existentes em 2020 (ano em que a pandemia de Covid-19 atingiu Portugal), segundo a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF).Saiba mais no Correio da Manhã