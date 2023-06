Forças ucranianas entram nas linhas de defesa russas

A contraofensiva ucraniana está em marcha, o exército já terá inclusive penetrado nas linhas de defesa russa, mas a progressão é lenta. A informação chega do Ministério da Defesa do Reino Unido, que reconhece o avanço tímido das forças de Kiev. A resposta russa tem variado entre o recuo e a defesa ativa das suas posições, contando para isso com a eficácia dos ataques aéreos, acrescenta a mesma fonte. Zaporizhzhia, onde se encontra a maior central nuclear da Europa, ocupada pelos russos, tem sido palco dos combates mais violentos nesta contraofensiva.Saiba mais no Correio da Manhã